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"Семь лет люди, не имеющие представления об Иловайске, рассказывают нам об Иловайске. Иловайск - это боль, это когда смываешь с лица мозги своего командира", - боец ВСУ Зиненко. ВИДЕО

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Расследование обстоятельств и хода Иловайского сражения затягивается, а те, кто занимается расследованием, слабо представляют, что на самом деле произошло семь лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил доброволец полка "Днепр-1", учасник боев за Иловайск и автор книги об Иловайском сражении "Война, которой не было", а ныне боец ВСУ Роман Зиненко.

"Семь лет мы все слышим, как люди, которые имеют очень слабое представление о том, что там действительно происходило, рассказывают нам об Иловайске. Я смотрю на этих людей и думаю: "Чем лично для них является Иловайск? Насколько это им болит?"... Иловайск - это когда вы смываете с лица мозги своего командира. Иловайск - это боль. Если бы присутствующим здесь оно так болело, как оно болит тем, кто прошел через это, то расследование длилось бы сутки, неделю... А мы семь лет смотрим, как переливают воду из пустого в порожнее. И каждый пытается, что-то найти для себя... Кто-то - показать себя умным, кто-то - еще каким-то. Но результата нет... Кто в этом виноват?" - сказал Зиненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вышло новое дополненное издание книги добровольца полка "Днепр-1" Романа Зиненко об Иловайском сражении "Война, которой не было". ФОТО

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Топ комментарии

  • Олег Беляков 1ee72182
    что он сказать-то хотел? что ему больнее чем другим? ну, ок, я верю.
    дальше что?
    найти виноватого в УКРАИНЕ? ну я тебе и за 5 минут скажу, что виноват - Путин, как Верховный Главком страны, развязавшей войну с Украиной.
    Дальше что?
    Для подачи материалов в международные суды нужны доказательства.
    Хотя у нас прокуратура уже 7-й год копает почему-то под НАШЕГО Главкома, который пытался обороняться чем Бог послал на тот момент, ибо силы были сильно неравны...
  • Сергей Дмитрук
    на "1+1"? навіщо, вояче, ти туди попхався.
  • Mavka Ukraina
    г + г = помойка
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