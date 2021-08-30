"Семь лет люди, не имеющие представления об Иловайске, рассказывают нам об Иловайске. Иловайск - это боль, это когда смываешь с лица мозги своего командира", - боец ВСУ Зиненко. ВИДЕО

Расследование обстоятельств и хода Иловайского сражения затягивается, а те, кто занимается расследованием, слабо представляют, что на самом деле произошло семь лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил доброволец полка "Днепр-1", учасник боев за Иловайск и автор книги об Иловайском сражении "Война, которой не было", а ныне боец ВСУ Роман Зиненко.

"Семь лет мы все слышим, как люди, которые имеют очень слабое представление о том, что там действительно происходило, рассказывают нам об Иловайске. Я смотрю на этих людей и думаю: "Чем лично для них является Иловайск? Насколько это им болит?"... Иловайск - это когда вы смываете с лица мозги своего командира. Иловайск - это боль. Если бы присутствующим здесь оно так болело, как оно болит тем, кто прошел через это, то расследование длилось бы сутки, неделю... А мы семь лет смотрим, как переливают воду из пустого в порожнее. И каждый пытается, что-то найти для себя... Кто-то - показать себя умным, кто-то - еще каким-то. Но результата нет... Кто в этом виноват?" - сказал Зиненко.

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