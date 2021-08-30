"Каждый третий боец обращается к нам для протезирования. Часто их отправляют на фронт даже без осмотра стоматолога. Государство просто забило на эту проблему", - волонтеры "Тризуб-Дентал". ВИДЕО
Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ в рубрике "Окопная война" рассказала волонтер-стоматолог клики "Тризуб-Дентал" Яринка Микуцкая.
"Главная проблема - бойцов не должны отпускать на фронт с таким состоянием ротовой полости. Их должны лечить и протезировать. И все это должно обеспечиваться государством. Государство на это просто забило. Беззубые, с проблемами они едут сюда после комиссии. И нам приходится сталкиваться со всеми этим. Каждый третий боец обращается к нам для протезирования. Когда есть возможность, мы стараемся это делать. В здешних условиях протезировать очень трудно - у нас очень мало зубных техников. Осмотр стоматолога при прохождении комиссии формален. Бойцы говорят, что в большинстве случаев врач их даже не осматривает", - говорит Микуцкая.