"Мы дали оценку действиям Порошенко, Муженко, Назарова и Хомчака", - директор киевского НИИ судэкспертиз Рувин о третьей экспертизе по Иловайску. ВИДЕО

Третья экспертиза по расследованию Иловайской трагедии имела цель дать оценку действиям каждого руководителя высокого ранга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фире телеканала "1+1" сообщил директор киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александ Рувин. По его словам, специалисты провели исследования действий Верховного главнокомандующего и всех, кто обеспечивал руководство АТО на Донбассе.

"Экспертиза почти готова, но я еще не получил разрешения на обнародования ее результатов. Могу сказать, что мы дали оценку действиям каждого руководителя высокого уровня, начиная с Верховного главнокомандующего и заканчивая всеми, кто обеспечивал руководство антитеррористической операцией в Донецкой и Луганской областях - Муженко, Назаров, Хомчак и Порошенко, в частности...Мы не рассматривали отдельно действия командиров добровольческих батальонов потому, что они были подчинены руководству АТО... Операция была спланирована в период с 4 по 12 августа и потом с 14 августа началась активная фаза... В материалах экспертизы есть данные о том, кто давал приказ на освобождение Иловайска. Есть все материалы, соответствующие директивы, замыслы, распоряжения, приказы. Это все исходило от Генштаба и непосредственно от сектора "Б". В плане был расписан порядок действий, в замысле все это было расписано. Все четко определялось - какие батальоны первыми заходят, кто поддерживал, какие силы и средства были приданы. Все это расписано, просто в данный момент под грфом "совершенно секретно", - сказал Рувин.

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Напомним, что 29 августа 2014 года российские вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения по "зеленому коридору". В результате нападения погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 300 - попали в плен. Еще 24 военных пропали без вести.