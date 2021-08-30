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"Мы дали оценку действиям Порошенко, Муженко, Назарова и Хомчака", - директор киевского НИИ судэкспертиз Рувин о третьей экспертизе по Иловайску. ВИДЕО

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Третья экспертиза по расследованию Иловайской трагедии имела цель дать оценку действиям каждого руководителя высокого ранга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фире телеканала "1+1" сообщил директор киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александ Рувин. По его словам, специалисты провели исследования действий Верховного главнокомандующего и всех, кто обеспечивал руководство АТО на Донбассе.

"Экспертиза почти готова, но я еще не получил разрешения на обнародования ее результатов. Могу сказать, что мы дали оценку действиям каждого руководителя высокого уровня, начиная с Верховного главнокомандующего и заканчивая всеми, кто обеспечивал руководство антитеррористической операцией в Донецкой и Луганской областях - Муженко, Назаров, Хомчак и Порошенко, в частности...Мы не рассматривали отдельно действия командиров добровольческих батальонов потому, что они были подчинены руководству АТО... Операция была спланирована в период с 4 по 12 августа и потом с 14 августа началась активная фаза... В материалах экспертизы есть данные о том, кто давал приказ на освобождение Иловайска. Есть все материалы, соответствующие директивы, замыслы, распоряжения, приказы. Это все исходило от Генштаба и непосредственно от сектора "Б". В плане был расписан порядок действий, в замысле все это было расписано. Все четко определялось - какие батальоны первыми заходят, кто поддерживал, какие силы и средства были приданы. Все это расписано, просто в данный момент под грфом "совершенно секретно", - сказал Рувин.

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Напомним, что 29 августа 2014 года российские вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения по "зеленому коридору". В результате нападения погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 300 - попали в плен. Еще 24 военных пропали без вести.

Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    Нашел в интернете.
    Чтобы понимать весь абсурд, творимый «экспертами», напомним еще один факт: во время акции «Украина без Кучмы» Татьяна Чорновол привязала себя к рельсам перед поездом. Эксперты Рувина дали заключения, что это могло привести к … «сходу поезда с рельсов». Это заключение есть в архивах, мы не выдумываем.

    Среди экспертиз Рувина - заключения по делам активистов Майдана, благодаря которым некоторые успели отведать баланды при Януковиче. Потом, когда власть сменилась, изменились и заключения. На прямо противоположные. Ибо руководитель КНИИСЭ Александр Рувин понял, откуда дует ветер и кого теперь нужно обслуживать.

    Впрочем, старая власть «барыги» Порошенко таки Рувиным под конец заинтересовалась - в 2018 году НАБУ проводило досудебное расследование по фактам возможного незаконного обогащения Александром Рувиным. Но САП подследственность изменила, передав дело следственному управлению Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, а процессуальное руководство - прокуратуре Киева. В результате в августе 2019 года Нацполиция уголовное производство закрыла. Это было уже при Зеленском, если кто не понял.
  • 18c49ed2
    "Мы дали оценку действиям Порошенко, Муженко, Назарова и Хомчака", - директор киевского НИИ судэкспертиз Рувин о третьей экспертизе по Иловайску - Цензор.НЕТ 4160Дмитро "Калинчук" Вовнянко
    Генеральний прокурор Венедиктова заявила, що Генеральна прокуратура розсекретить всі матеріали, що стосуються битви під Іловайськом у серпні 2014 р. Про це пані генпрокурор заявила під час зустрічі з родичами загиблих і пропалих без вісті учасників Іловайської битви.
    Без перебільшення, це грандіозний намір! Ба більше, я вже мрію прочитати розсекреченні дані!!!
    Наприклад, такі. Я хочу прочитати стенограму наради у кабінеті заступника ДніпроОДА Геннадія Корбана від 5 серпня 2014 р. за участі самого Корбана, генерала Хомчака, командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези, Філоненка та журналіста Бутусова. Бо саме там було прийняте рішення штурмувати Іловайськ - в кількох інтерв'ю про це розповів сам Корбан.
    А ще я хочу прочитати зміст наказів штабу АТО про наступ на Іловайськ. Бо наразі опубліковані два накази. Про передачу 40-го бату «Кривбас» із Сектору Д у Сектор Б. І про наказ бату «Кривбас» наступати на Іловайськ. І все. Жодного слова про бати «Донбас», «Азов», «Дніпро-1», «Шахтарськ»… Про 39-й бат «Дніпро-2» і про підрозділи 51-ї бригади - теж нуль інформації. А всі вони були під Іловайськом. Це відомо від багатьох учасників.
    А ще мені буде до сказу цікаво дізнатися, як так сталося, що взводи бату «Азов» з Іловайська пішли, а їх за те навіть не пожурили?! Вони ж типу наказ порушили? Чи був наказ на виведення? Ой, а його можна буде прочитати? А може і наказу на наступ на Іловайськ не було? А чому?
    Окремо мені буде неймовірно цікаво дізнатися про мету операції наступу на Іловайськ. Ні, не оте загально відоме «звільнюючи українську землю», а приземлено. Отак як пишуть в наказах «Силами кількох рот, з метою «таке-то-таке-то» такого числа опанувати місто, з метою…»
    Я, чорт забирай, хочу знати: хто замислив наступ на Іловайськ і навіщо? Я хочу прочитати ґрунтовне спростування тези про те, що на Іловайськ наступали з метою опанувати Зугрес і захопити Зуївську ТЕС. Опанування якої загонами, наближеними до олігарха Коломойського, робило його некоронованим королем Донбасу. Я хочу побачити, що це - неправда. Бо.
    На серпень 2014 р. ЗСУ замикали ТРИ оточення - біля Луганська, біля агломерацій Стаханов-Алчевськ і навколо Горлівки-Єнакієво. Іловайськ тоді у плани штабу АТО не ліз жодним боком. Навпаки, я маю відомості, що генералу Хомчаку, чиї війська опановували весь відрізок фронту від Ясинуватої до Кутейниково (включаючи Донецький аеропорт), тоді радили тримати рубежі та не влазити в жодні авантюри. Що на атаку силами 40-го бату на Іловайськ штаб АТО погодився виключно через те, що в той самий час виводили з оточення частини Сектору Д в районі Довжанська-Сніжного-Амвросіївки. Бо терміново треба було відволікти сили терористів ДиРи від ділянки прориву. І сталося це 5 серпня. Того самого 5 серпня, коли сталася нарада в кабінеті Корбана.
    І особливо я хочу мати відповідь на питання - а хто власне командував атакою на Іловайськ? Хто конкретно давав накази? А то, от розумієте?.. Навіть з опублікованих інтерв'ю відомо, що накази віддавав НЕ командувач Сектору Б генерал Хомчак, а перший заступник міністра МВС генерал Яровий. Ага-ага, отой, якого щойно відправили у відставку з відвальною у півмільйона гривень. Наразі опубліковано до біса свідчень про те, що батальйони МВС до Іловайська заводили керівники МВС - Чалован, Гриняк, Яровий тощо. Буде про це в опублікованих документах?
    Я сподіваюся, сильно сподіваюся, що буде. Бо інакше це буде черговий розвод лохів. А я, чорт забирай, хочу правди про Іловайськ. І мені дивно, що тої самої правди все менше хочуть ті, хто си-и-и-ильно її хотів у часи Порошенка.
  • jklpqrs
    А тебя? Ты тоже можешь быть в списках и да, зеленский в то время давал концерты безлеру.
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