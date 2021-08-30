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Зверское убийство девушки под Кропивницким: полиция задержала 16-летнего местного жителя. ВИДЕО

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На Кировоградщине полицейские продолжают расследование по факту убийства несовершеннолетней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Романа Козьякова, в результате проведенных следственных действий и экспертиз получено достаточно доказательств причастности к совершению указанного уголовного преступления 16-летнего местного жителя.

По факту убийства, совершенного в ночь с 14 на 15 августа на территории Кропивницкого района, лицу сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Полицейские продолжают расследовать уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

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Напомним, 18 августа в Бобринце Кировоградской области завершились поиски 16-летней Виктории Макаренко, которая ушла из дома и не вернулась. 

В результате поисковых мероприятий, тело разыскиваемой несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.

Топ комментарии

  • Shtolz
    Может быть с женским полом у тебя проблем и нет, а вот с умственным развитием - явные проблемы.
  • Taras Klunyk
    ну Гитлер и тебя бы зачисти
  • Лысый коротышка
    Після зони стане в 100 разів хитрішим і підступнішим. Вийде на волю по УДО через 5-7 років. Буде йому 22 (!!!). І все маніакське життя попереду. Єдиний вихід, давати таким виродкам пожиттєво.
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