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Проект "Без цензуры": Как СМИ РФ рвутся в Украину и чем опасен канал "Дождь"? ВИДЕО

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Почему якобы либеральные российские СМИ не менее опасны для украинцев, чем Скабеева или Соловьев? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" подробно объясняет, что не так с каналом "Дождь" и почему российский либерализм всегда заканчивается там, где начинается украинский вопрос.

Кто такие либерал-чекисты и чем они отличаются от чекистов обычных? Кто хочет устроить в Украине "лучшую другую Россию"?
И как российские либерал-чекисты рвутся на украинский медийный рынок?

Почему мы об этом говорим? Потому что на днях "Дождь" и еще несколько якобы либеральных СМИ в России признали иностранными агентами. И многие их работники, кажется, начали жадно смотреть в сторону Украины как место, где можно тепло и уютно строить лучшую Россию. Ну и еще критиковать проклятый украинский национализм, куда же без этого.

Почему ни в коем случае нельзя допустить подобного сценария? 

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Читайте: Проект "Без цензуры": Треш и истерика. Как "русский мир" порвало от Дня Независимости Украины. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Чем меньше мы будем заглядывать в рот всяким понаехавшим псевдоинтеллектуалам и журнализдам из Раши, тем лучше для нас же. Своим надо давать возможность работать и развиваться, свою элиту растить, а не сумасшедшие деньги переводить на очередных Киселёвых, причём обоих Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 2885
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вот теперь они будут строить новую, блистательную и справедливую Расею в Украине, или как они говорят на дожде на Украине.. Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 6443
  • Иллария Соняшникова
    Хорошие кацапы - мертвые кацапы.
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