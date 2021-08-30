Проект "Без цензуры": Как СМИ РФ рвутся в Украину и чем опасен канал "Дождь"? ВИДЕО
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Почему якобы либеральные российские СМИ не менее опасны для украинцев, чем Скабеева или Соловьев? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" подробно объясняет, что не так с каналом "Дождь" и почему российский либерализм всегда заканчивается там, где начинается украинский вопрос.
Кто такие либерал-чекисты и чем они отличаются от чекистов обычных? Кто хочет устроить в Украине "лучшую другую Россию"?
И как российские либерал-чекисты рвутся на украинский медийный рынок?
Почему мы об этом говорим? Потому что на днях "Дождь" и еще несколько якобы либеральных СМИ в России признали иностранными агентами. И многие их работники, кажется, начали жадно смотреть в сторону Украины как место, где можно тепло и уютно строить лучшую Россию. Ну и еще критиковать проклятый украинский национализм, куда же без этого.
Почему ни в коем случае нельзя допустить подобного сценария?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.