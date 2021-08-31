Паралимпиада-2020: Украина получила еще две серебряные награды. ВИДЕО

Легкоатлетка из Днепра Оксана Ботурчук стала обладательницей серебряной медали в седьмой день XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония).

Ботурчук заняла второе место в беге на 400 метров с результатом 55,33 секунды, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Украинский велогонщик Егор Дементьев стал обладателем серебряной медали в седьмой день XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония). Он занял второе место в гонке с раздельным стартом, преодолев 32-километровую дистанцию за 43 минуты 19,11 секунды.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "С Украиной в сердце": Паралимпиец Цветов объяснил, почему не стал фотографироваться с россиянами

В активе паралимпийской сборной Украины уже 56 наград - 12 золотых, 29 серебряных и 15 бронзовых.