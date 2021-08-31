Разумков о нападении на Порошенко: Эти действия недопустимы, ответственность должна быть максимально жесткой. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Во-первых, какие-либо проявления такого поведения я считаю постыдным. Если мы говорим о Дне Независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться, искать те точки, которые будут нас делать единым сильным фронтом на защите нашей территориальной целостности и независимости в том числе. Поэтому считаю эти действия недопустимыми, которые произошли, правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию - есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон - один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жёсткой", - подчеркнул глава парламента.
По словам Разумкова, кроме хулиганской составляющей, такие действия дают отправленные информационные поводы, которые могут использоваться против государства Украина, "чего точно не стоит делать в сегодняшних условиях".
Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.