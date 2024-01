Украинский пловец Трусов завоевал еще одну золотую медаль Паралимпиаде в Токио, бронзовым призером в заплыве на 50 метров стал Богодайко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"Андрей Трусов выиграл мужской заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем S7", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Трусов с мировым рекордом завоевал золото на Паралимпиаде-2020 в Токио

Кроме того, сообщается, что серебро завоевал Карлос Даниэль Серрано Сарате (Колумбия). А бронзовым призером стал также украинец Евгений Богодайко.

#ParaSwimming medals coming quick!



It's Andrii Trusov who wins the Men's 50m Freestyle S7 🤩#Gold Andrii Trusov #UKR #Silver Carlos Daniel Serrano Zarate #COL#Bronze Yevhenii Bohodaiko #UKR #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics