Украинский пловец Трусов завоевал еще одну золотую медаль Паралимпиаде в Токио, бронзовым призером в заплыве на 50 метров стал Богодайко. ВИДЕО
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Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020 в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.
"Андрей Трусов выиграл мужской заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем S7", - сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что серебро завоевал Карлос Даниэль Серрано Сарате (Колумбия). А бронзовым призером стал также украинец Евгений Богодайко.
#ParaSwimming medals coming quick!— Paralympic Games (@Paralympics) August 31, 2021
It's Andrii Trusov who wins the Men's 50m Freestyle S7 🤩#Gold Andrii Trusov #UKR #Silver Carlos Daniel Serrano Zarate #COL#Bronze Yevhenii Bohodaiko #UKR #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics
Как сообщалось, 30 августа украинский пловец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде-2020 в Токио.