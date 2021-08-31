Российские коммунисты, заподозрив группу археологов в попытке установить "вышку 5G", едва не засыпали их землей на месте раскопок. ВИДЕО

В российском Азове местные жители под руководством кандидата в депутаты от КПРФ Станислава Потакова едва не засыпали землей на месте раскопок группу археологов, которых заподозрили в попытке установить "вышку 5G".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

"Вылазьте, мужики", - сказали археологам товарищи с лопатами и стали закидывать землей яму прямо с находившимися в ней людьми. Тогда ученые попытались объяснить, что вообще-то занимаются изучением культурного наследия родного края на месте поселения XIII века. "Мы за свою детвору, так что вылазьте спокойно", - ответили борцы с чипированием и рептилоидами и с еще большим усердием продолжили закидывать культурное наследие грунтом. Археологи написали заявление в полицию.", - рассказывает о происшествии автор видео.

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