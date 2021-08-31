Украинский пловец Крипак с еще одним мировым рекордом завоевал второе золото Паралимпиады-2020. ВИДЕО

Украинский пловец Максим Крипак завоевал вторую золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио. Он был быстрее всех на 100-метровке баттерфляем, вдобавок установив новый мировой рекорд.

26-летний украинский пловец Максим Крипак выиграл свою четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония). Харьковчанин завоевал золото на дистанции 100 метров баттерфляем, установив мировой паралимпийский рекорд - 54,15 секунды, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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До этого Крипак стал обладателем золотой награды на 100-метровке вольным стилем, серебра на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзы в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

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Золото Крипака стало 62-й наградой украинцев на Играх-2020 (14 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых). Таким образом Украина занимает пятое место в медальном зачете, и четвертое место по суммарному количеству медалей.