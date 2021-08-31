"Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина. ВИДЕО

Власть в лице партии "Слуга народа" в настоящее время пытается сделать все, чтобы отмазать народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") от ответственности за совершенное им ДТП в пьяном виде на Бориспольской трассе.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экс-депутат Олег Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Партия слуг - это партия наркоманов и убийц!", - отметил он.

"Власть пытается замять дело с ДТП с участием "слуги народа" Трухина, в котором пострадали 6 человек. Сейчас правоохранительные органы по команде власти пытаются максимально сделать все, чтобы погасить скандал. Уже придумывают, что за рулем был не Трухин, а кто-то другой", - отмечает Ляшко.

По его словам, власть, чтобы оправдать своего депутата, пытается сфальсифицировать материалы по данному ДТП.

"Как только эти зеленые, партия убийц и наркоманов, пришли к власти, первое что они сделали - отменили наш законопроект о 15 годах тюрьмы и пожизненном лишении прав для пьяных за рулем. Пьяный за рулем - это убийца", - отметил лидер "Радикальной партии".

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"Они отменили наш закон об ответственности пьяных за рулем и закон о кастрации педофилов. Почему они это сделали? Потому что это партия убийц, наркоманов и педофилов. Они отменили эти законопроекты, чтобы не нести ответственность за наркоманию, за педофилию и за пьянство за рулем", - добавил он.

Ляшко также напомнил о других громких дорожных происшествиях с участием нардепов от "Слуги народа".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

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Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.