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Проект "Без цензуры": Волшебные пендели и ласковая украинизация. Как наши спортсмены стали патриотами?. ВИДЕО

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Нас долго убеждали, что спорт - вне политики, а спортсмены - это божьи одуванчики, на которых не распространяются правила публичного поведения для остальных граждан. Однако после публичных волшебных пенделей ласковая украинизация отечественного спорта ускорилась. И это не может не радовать.

Как украинские спортсмены становятся патриотами и почему это правильная и здоровая тенденция? Об этом Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает в свежем оптимистическом "Без цензуры".

Что делать, если россияне хотят с тобой сфотографироваться? Отодвинуться подальше, как Игорь Цветов. Бегун просто отказался от совместного фото с россиянами.

И.о. главного тренера сборной по футболу Александр Петраков дал четко понять, что никаких приглашений в сборную тем, кто зарабатывает деньги в "Зените" или "Спартаке" не будет.

Футболист Роман Яремчук отказался давать интервью россиянам. Ну и как мы уже рассказывали, Александр Усик заговорил на украинском и даже зачитал стихотворение.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Новая порция украинофобов. Что с ними делать? ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Белый Ворон 6e8ac18b
    Причем тут *патриотами*? Им просто объяснили- веди себя там так то, так то -иначе будут проблемы да и все.
  • Обьективный чел KIEV
    Обьективно, многие украинские спортсмены и артисты дружат с русскими коллегами....... На камеру они эту дружбу будут бояться показывать, боясь попасть в опалу, но в неформальной обстановке Я уверен, что как общались так и будут общаться......Возьмем даже того же Зеленского, он много снимался в Кацапстане, помните фильм "Любовь в большом городе", Я уверен что если тот же Чадов,Киркоров, Ходотченкова или Галустян позвонят - он с радостью возьмет трубку...........
  • Тарас Редька e5ed1c29
    Боти горять, зарево наче в сибіру.
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