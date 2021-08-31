Проект "Без цензуры": Волшебные пендели и ласковая украинизация. Как наши спортсмены стали патриотами?. ВИДЕО

Нас долго убеждали, что спорт - вне политики, а спортсмены - это божьи одуванчики, на которых не распространяются правила публичного поведения для остальных граждан. Однако после публичных волшебных пенделей ласковая украинизация отечественного спорта ускорилась. И это не может не радовать.

Как украинские спортсмены становятся патриотами и почему это правильная и здоровая тенденция? Об этом Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает в свежем оптимистическом "Без цензуры".

Что делать, если россияне хотят с тобой сфотографироваться? Отодвинуться подальше, как Игорь Цветов. Бегун просто отказался от совместного фото с россиянами.

И.о. главного тренера сборной по футболу Александр Петраков дал четко понять, что никаких приглашений в сборную тем, кто зарабатывает деньги в "Зените" или "Спартаке" не будет.

Футболист Роман Яремчук отказался давать интервью россиянам. Ну и как мы уже рассказывали, Александр Усик заговорил на украинском и даже зачитал стихотворение.

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