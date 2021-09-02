Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию об итогах встречи Зеленского и Байдена. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума, прямая трансляция пройдет с 16:00 до 17:00.
"В центре внимания первой дискуссии - результаты ожидаемой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, которая состоится 31 августа.
Каково значение визита Владимира Зеленского в Белый дом?
Какие результаты переговоров двух президентов и как выглядят перспективы украинского-американских отношений?
Каков международный контекст саммита Украина и США и как повлияют на нашу безопасность договоренности Соединенных Штатов и Германии и события в Афганистане?", - анонсируют в сообщении.
Отмечается, что эти и другие вопросы обсудят:
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014-2016 годах;
- Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;
- Виола фон Крамон, депутат Европейского парламента;
- Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-2006 годах;
- Виталий Портников, журналист;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Дискуссия будет транслироваться в четверг, 2 сентября, с 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:
YouTube Фонда "Открой Украину";
Facebook Арсения Яценюка;