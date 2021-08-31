Суд продлил арест фигурантам дела "Кузни на Рыбальском" Павловскому и Шандре. ВИДЕО

Суд продлил арест фигурантам дела "Кузни на Рыбальском", в том числе боевому генералу и экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому, а также председателю правления завода Валерию Шандре до 28 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Документами по выполнению контракта на строительство десантно-штурмовых катеров "Кентавры" подтверждается осведомленность подозреваемого по обстоятельствам заключения и подготовке контрактов, участие в формировании государственного оборонного заказа. Платежными документами, изъятыми в государственной казначейской службе Украины, которые подписаны подозреваемым", - отмечает прокурор Офиса Генерального прокурора Александр Якимчук.

Адвокаты уже заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

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Отметим, что судья по делу - Светлана Волкова - только в октябре 2019 года возобновилась в должности. В 2016 году ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. В 2014 году Волкова изменила меру пресечения командиру "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику, отпустив его из-под стражи, после чего он сбежал в Россию.

В январе 2020 года Волкова удовлетворила требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.

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Напомним, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.

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