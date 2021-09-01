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Вандалы за полчаса сломали в днепровском парке 16 урн. Горожане просто наблюдали за их буйством. ВИДЕО

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Двое молодых людей прогуливались по парку, сшибая руками и ногами урны. Остальные находившиеся там горожане не реагировали на их поведение.

Инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 августа в парке им. Гагарина в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на администрацию парка.

"Вчера около полуночи два молодых человека, "прогуливаясь" по нашему парку, крушили урны. В итоге - 16 сломанных урн за 30 минут такого отдыха", - сказано в сообщении на странице парка в Фейсбуке.

На записи с камер наблюдения видно, что действия вандалов видели остальные посетители парка.

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"Это действо как минимум дважды (по камерами наблюдения) произошло рядом с посетителями! Были свидетели того, что эти двое не пропустили ни одной урны, пробегая по центральной аллее туда-сюда - но никто не отреагировал", - пишет администрация парка.

"Пожалуйста, не оставайтесь в стороне, будьте социально ответственными. Если вы стали свидетелем подобных поступков, - воспользуйтесь экстренной связью, работающей в нашем парке, - помогите вовремя отреагировать!" - попросили в парке.

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Топ комментарии

  • Tiranozavr Rex
    Администрация пишет, что никто не реагировал. А что должны были делать? Задержать? Притензии какие-то озвучить? Это тупые неадекватные опасные животные. Видно же на видео что они совершенно безумные. От такого спасают только штрафы с конфискацией.
    Я всё ёще не могу понять почему у нас нет закона о спецконфискации?
    Не можешь платить штраф? Оплачиваешь квартирой родителей.
  • Антип61
    А чем была занята в это время полиция? Запрет гражданам на ношение оружия подразумевает способность полиции самостоятельно защитить как безоружных граждан так и правопорядок в любой ситуации.
  • Nedd Tyler c6720389
    Подивіться новини про братів-близнюків -один з яких ударив перехожу жінку ножем в спину серед білого дня!Це щодо зауважень оточуючих! Скільки ж срані і бидла довкола-просто жах!
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