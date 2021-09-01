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Хотим, чтобы появились отдельные представительства Google и YouTube в Украине, - Федоров. ВИДЕО

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Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступает за открытие в стране отдельных представительств компаний Google и YouTube.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Федоров заявил в эфире "Украина 24".

"Встреча команды Министерства цифровой трансформации будет с командой Google. Будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы появилось отдельное представительство Google в Украине, YouTube", - подчеркнул Федоров в ходе визита в США.

По его словам, во время военной агрессии необходимо, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российских офисах.

Читайте: Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    А зачем Украине посредник Параша?
  • Тарапунька
    тобі скільки років, малече? Ти нагадуєш мені тих диваків, котрі достають адекватних громадян України тупим запитанням типу "а независимость от каво?"
  • Человек Разумный 3fb7d6a9
    Представництво має бути підпорядковано не державі а бути незалежним. Чого нема на росіі їх модерація контенту повністю залежить від потреб кремля.
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