Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин. ВИДЕО
19 633244
Население России, по некоторым оценкам, могло к настоящему моменту достигнуть 500 млн человек, если бы не два события в XX веке.
Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".
"Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование. Потом произошло крушение Советского Союза", - отметил Путин.
"Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", - добавил он.