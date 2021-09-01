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Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин. ВИДЕО

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Население России, по некоторым оценкам, могло к настоящему моменту достигнуть 500 млн человек, если бы не два события в XX веке.

Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

"Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование. Потом произошло крушение Советского Союза", - отметил Путин.

"Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Fantomas
    а если б не была ***** то и целый мильярд
  • YU ST
    Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин - Цензор.НЕТ 6644

    Мордорців трясе по чорному.
  • Scorpman Y
    тут как посмотреть - фуйло это "благо" для рашки и кацапов, и даже немножко для Украины (хоть и очень кровавой ценой для нас):
    население рашки было бы сейчас 150 млн, а не жалкие 80-90 млн- - не будь фуйло 20+ лет на унитазе.
    Прага, весна 2021

    Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин - Цензор.НЕТ 8039
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