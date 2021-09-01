Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин. ВИДЕО

Население России, по некоторым оценкам, могло к настоящему моменту достигнуть 500 млн человек, если бы не два события в XX веке.

Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

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"Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование. Потом произошло крушение Советского Союза", - отметил Путин.

"Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", - добавил он.

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