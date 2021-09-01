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Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО

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Украинский пловец Максим Крипак выиграл третью золотую медаль на Паралимпийских играх-2020. Всего спортсмен завоевал 5 медалей на этих Играх.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На 400-метровке вольным стилем украинец показал время в три минуты и 59,62 секунды.

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Для Крипака это уже 5-я медаль на Паралимпиаде в Токио.

Ранее украинский спортсмен выиграл золото в 100-метровках вольным стилем и баттерфляем и серебро - на 50-метровке вольным стилем. 

Кроме того, бронзовую медаль в Токио Крипак выиграл в мужской эстафете. Таким образом, в активе украинца 5 медалей на Паралимпиаде-2020.

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    То не Кріпак, то дійсно Вільний українець !!!
  • Володимир Миколаєць
    У цього слова є ще одне значення.
    На півночі Чорнобильського району Київської області "кріпаком" називали Великодню крашанку, яка перемагала у змаганнях "навзбитки" (чия крашанка міцніша або ж "кріпша").
  • MausMike
    Молодець! Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4778

    Був би у СН отримав би три пістолета. Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 8247
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