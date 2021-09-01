Легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд. ВИДЕО

Украинка Анастасия Москаленко стала чемпионкой XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония).

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

21-летняя представительница Днепра выиграла золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд в классе F32 - 7,61 метра.

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В активе паралимпийской сборной Украины уже 75 наград - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

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