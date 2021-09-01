Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль. ВИДЕО
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Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина.
"Мы анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении заключить брак можно через портал "Дія", - сказал он.
По его словам, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.
Премьер не уточнил, когда именно эта услуга появится на портале.