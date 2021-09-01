"Без цензуры" в прямом эфире: Вашингтонский вояж Зе - зрада? Трухин: полный разбор. Украинизация футбола. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ермолаева говорят о визите Зеленского в США, наглых попытках Зе-власти отмазать своего депутата от откровенного криминала и на закуску - о хорошем: о том, как украинизируется украинский футбол.

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ - "Без цензуры" в прямом эфире!

🇺🇸🇺🇦 Вашингтонский вояж Зе: зрада или победа?

Владимир Зеленский впервые посещает США при президентстве Джо Байдена. Важнейшая встреча этого визита, с хозяином Белого дома, запланирована на 1 сентября. Главной темой переговоров лидеров государств называют "вопросы безопасности".

Стоит отметить, что визит Зеленского в США происходит в не лучшие времена. Конец августа - это мертвый сезон в политической жизни США, ведь с 7.08 по 20.09 Конгресс уходит на каникулы.

🚗 🚑🚓 Трухин: полный разбор

По информации главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, власть скрывает видео ДТП, которое совершил пьяный народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин.

Вашему вниманию будет представлен полный разбор резонансного события и хроника того, как Зе-команда отмазывает "своих" на высшем уровне.

⚽️ Большая украинизация футбола

Один из лидеров футбольной сборной Украины Андрей Ярмоленко перед матчем с командой Казахстана в Нур-Султане всю пресс-конференцию провел на украинском языке!

Ранее Ярмоленко не решался говорить на украинском, потому что думал, что над ним будут смеяться. Узнаете себя или своих знакомых?

Будет жарко, включайтесь!