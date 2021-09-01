Курды в Сирии забросали камнями российских военных. ВИДЕО
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Камни полетели в колонну российской бронетехники на севере страны.
Видео случившегося публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На записи видно, как местные жители стоят вдоль обочины дороги возле населённого пункта Талль-Тамир и ожидают проезда российской военной техники, а затем бросают в неё камни.
Причина таких действий - то, что Россия не реагирует на бомбардировки турецких ВВС.
Российские БТР-82А специально оснащены дополнительными противокумулятивными решетчатыми экранами, предотвращающими повреждения.