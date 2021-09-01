Зеленский передал Байдену список пленников Кремля. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский передал руководству Соединенных Штатов Америки списки пленных и политзаключенных граждан Украины.

Об этом он заявил во время выхода к прессе перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы сегодня утром передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины, мы их подготовили, эти списки - людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их около 450 человек", - сказал Зеленский.

Он также спросил, какую роль может сыграть США, чем помочь в сложившейся ситуации.