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Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон. ВИДЕО

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Чего достиг Зеленский во время визита в США? Где там победа и где ждет зрада? Как и чем Соединенные Штаты собираются поддерживать Украину и чего требуют взамен?

Богдан Буткевич в "Без цензуры" по горячим следам анализирует итоги встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Стоит отметить, что визит Зеленского в США происходит  не в лучшие времена. Конец августа - это мертвый сезон в политической жизни США, ведь с 7 августа по 20 сентября Конгресс уходит на каникулы.

Главными темами переговоров переговоров, которые 1 сентября в Белом доме провели президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, были вопросы безопасности. Об этом сам Зеленский сообщил в твиттере по итогам разговора.

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Топ комментарии

  • Ziu Zou
    Скільки доброго нам принісла далека Америка, і скільки зла "брати" північні. Не вбивають українців американці і допомагають багато в чому - за це їм подяка!
  • Підлога Маккартні
    США не сдали Украину.

    США вас не забудет. Но. И хрен вспомнит! Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон - Цензор.НЕТ 68
  • Герхард
    А должны были?

    На самом деле визит ЗЕ не принес ничего нового, кроме того, что похоже его там слегка на место поставили насчет наездов на антикоррупционные органы.
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