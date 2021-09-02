Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон. ВИДЕО
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Чего достиг Зеленский во время визита в США? Где там победа и где ждет зрада? Как и чем Соединенные Штаты собираются поддерживать Украину и чего требуют взамен?
Богдан Буткевич в "Без цензуры" по горячим следам анализирует итоги встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Стоит отметить, что визит Зеленского в США происходит не в лучшие времена. Конец августа - это мертвый сезон в политической жизни США, ведь с 7 августа по 20 сентября Конгресс уходит на каникулы.
Главными темами переговоров переговоров, которые 1 сентября в Белом доме провели президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, были вопросы безопасности. Об этом сам Зеленский сообщил в твиттере по итогам разговора.