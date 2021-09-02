Новости Видео • Агрессия России против Украины

Еще до референдума в Крыму Рогозин предлагал мне собрать националистов, поехать в Украину и стать мэром одного из крупных городов, - ультраправый российский политик Демушкин. ВИДЕО

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Известный российский ультраправый политик Дмитрий Демушкин признался, что отправкой российских боевиков в Украину в 2014 году занимался вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Денис Казанский и публикует фрагмент интервью Демушкина, в котором российский политик говорит об этом.

По его словам, Рогозин предложил Демушкину поехать на Донбасс, объявить себя "народным мэром" крупного города и призвать своих сторонников ехать на войну с украинцами.

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Топ комментарии

  • Olexandr Chornogorodskij
    на Зе виборців це ніяк не вплине. для них вайну прідумал парашенка щоб їх абкрадивать, і дєлать бізнес з мудачуком
  • Шрек Баблокат
    я помню, как "2 декабря 2013 состоялась совместная рабочая поездка украинской делегации под руководством вице - премьер - министра Украины Юрия Бойко и при участии Министра промышленной политики Михаила Короленко и российской делегации под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина (которого Украинский авиаконструктор обвинил в некомпетентности) на украинские предприятия, продукция которых ориентирована на экспорт, в том числе в Россию.

    В рамках рабочей поездки делегации посетили предприятия в Николаеве, Запорожье и Днепропетровске"..

    таким образом, с учетом диверсионной работы МО РФ в Крыму и по всему Юго-Востоку Укоаины, кацапы совершенно открыто готовились к поглощению всей нашей космической, авиационной, судостроительной, двигателестроительной отраслей.. а обслуживали их наши предатели Бойко, Януковичи, Азировы, и т.д.. т.е вся наша полит элитка!!!
    нас, народ Украины и нашу страну, просто как кабанчика, готовили под разделку и поглащение.. но к счастью не сложилось.. Украина устояла!
    ссылка: http://argumentua.com/stati/putin-beret-kontrol-nad-strategicheskimi-predpriyatiyami-i-kosmicheskoi-otraslyu-ukrainy
  • Сергей Ф.
    даже догадываюсь какого из городов.
    У 2014 році Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 2088
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