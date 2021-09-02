Еще до референдума в Крыму Рогозин предлагал мне собрать националистов, поехать в Украину и стать мэром одного из крупных городов, - ультраправый российский политик Демушкин. ВИДЕО
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Известный российский ультраправый политик Дмитрий Демушкин признался, что отправкой российских боевиков в Украину в 2014 году занимался вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Денис Казанский и публикует фрагмент интервью Демушкина, в котором российский политик говорит об этом.
По его словам, Рогозин предложил Демушкину поехать на Донбасс, объявить себя "народным мэром" крупного города и призвать своих сторонников ехать на войну с украинцами.