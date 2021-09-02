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Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020. ВИДЕО

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Украинский пловец Максим Крипак побил свой же мировой рекорд в заплыве на 100 метров на спине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С результатом 57,19 секунды Крипак финишировал первым и завоевал золотую медаль, которая стала для него уже четвертой на Паралимпиаде в Токио.

Таким образом, украинец стал 9-кратным победителем Паралимпиады. Крипак в Токио уже выиграл четыре золота, одно серебро и одну бронзу.

Золото нашего спортсмена стало для Украины 20-м на Паралимпиаде в Японии.

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