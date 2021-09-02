Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска. ВИДЕО

Совместная следственная группа ищет тех, у кого есть хоть какая-то информация, относящаяся к сбитию самолета. Следователи просят связаться с ними всех, включая российских военных, у кого есть какая-либо информация, имеющая отношение к катастрофе: фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы.

Совместная Следственная Группа (JIT), которая расследует сбитие малайзийского Боинга рейса MH17 над Донбассом, обратились за помощью к российским военным из Курска, сообщила полиция Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Ведь именно оттуда, по данным JIT, в Донбасс завезли зенитно-ракетный комплекс БУК, из которого и сбили пассажирский самолет 17 июля 2014 года.

"Если у Вас имеется какая-либо информация (например, фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе с Боингом MH17), просим Вас связаться с Объединенной Следственной Группой JIT", - отметили в полиции.

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"Возможно, для Вас этот факт – пятно на Вашем городе или Вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная", – говорится в сообщении.

Также правоохранители опубликовали два видео, в которых родители погибшего в катастрофе Виктора Орешкина и нидерландский военный в отставке, имеющий советские корни, рассказывают о важности получения ответов на оставшиеся вопросы.

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"Этим обращением Совместная Следственная Группа (JIT) надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего с тем, чтобы родственники погибших смогли, наконец, обрести покой, получив ответы на оставшиеся вопросы", - добавили в полиции.