Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение миссии США в ОБСЕ в соцсети Твиттер.
"Нынешнее возражение РФ против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом", - следует из сообщения.
Ранее журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.
Напомним, в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП "Гуково" и "Донецк". Эти пункты пропуска находятся на границе России с оккупированным Донбассом.