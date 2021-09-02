Белорусские пограничники со щитами пытаются вытолкать в Литву группу мигрантов. ВИДЕО

Белорусские пограничники со щитами попытались вытолкать на территорию Литвы группу мигрантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовали литовские пограничники.

На записи видно, что вооруженные люди со щитами вышли из небольшого микроавтобуса "УАЗ" и направились к группе людей сидящих возле белорусско-литовской границы. После этого они выстроились в ряд, соорудив таким образом стену со щитов, и начали подталкивать людей по направлению к Литве. Мигранты переместились в нейтральную зону и остановились там.

По словам литовских пограничников, 13 нелегалов, которые заявили о своем намерении возвратиться сначала в Беларусь, а потом домой, уже провели возле границы несколько дней. Все это время, литовцы обеспечивали их продуктами и водой. Инцидент произошел в Швенченском районе Литвы.

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