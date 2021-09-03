Украинский пловец Крипак с паралимпийским рекордом взял пятое золото в Токио. ВИДЕО

Сегодня, 3 сентября, украинский пловец Максим Крипак завоевал золото Паралимпиады в Токио в комплексном плавании на 200 м.

Для Крипака это седьмая медаль на соревнованиях в Токио и пятое золото, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

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Он показал результат 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд.

На Паралимпиаде в Рио-2016 Крипак тоже завоевал 5 золотых наград.

Эта медаль стала 90-й для Украины на Паралимпиаде-2020.

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