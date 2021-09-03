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"Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2"

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В пятницу, 3 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят визит президента Украины Владимира Зеленского в США, встречу главы государства с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ожидания от встречи президента Зеленского с Байденом. Продолжит ли Украина движение в НАТО. 

Гарантии США по "Северному потоку - 2", не "вылетит ли Украина в трубу".

Это и много и другое в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят гости:

Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Владимир Гройсман - лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);

Юрий Бойко - сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006–2007; 2010–2012);

Игорь Смешко - глава партии "Сила и честь", глава Службы безопасности Украины (2003 - 2005);

Евгений Мураев - лидер партии "Наши".

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    шустрый-гордон-ткаченко-пиховшек - одна братия
  • Маркиз
    Зламали систему - тепер ремонтують

    Так вот, про визит Зеленского. Он не был провальным. Он не был успешным. Для нашей страны уже то хорошо, что он сам по себе - был.

    Подписаны меморандумы и меморандумы о подписании меморандумов. Заведены теперь журналы учета меморандумов и журналы учета журналов меморандумов. Тоже хорошо, когда взрослые вернутся к власти - часть работы уже будет сделана.

    P.S. Так мило в "темниках" Слуг Народа описывалось, что задача была "восстановление доверия между США и Украиной", правда без упоминания причин потери этого доверия.
    Юрий Бирюков

    "Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 1776
  • SergTranscarpathian
    Це такий жіночий гігієнічний засіб, які ********* у критичні дні Медведчука.
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