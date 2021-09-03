"Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ожидания от встречи президента Зеленского с Байденом. Продолжит ли Украина движение в НАТО.
Гарантии США по "Северному потоку - 2", не "вылетит ли Украина в трубу".
Это и много и другое в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят гости:
Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
Владимир Гройсман - лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);
Юрий Бойко - сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006–2007; 2010–2012);
Игорь Смешко - глава партии "Сила и честь", глава Службы безопасности Украины (2003 - 2005);
Евгений Мураев - лидер партии "Наши".