Новости Видео

Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной: Ситуация ненормальная и неестественная. ВИДЕО

23 051196
Президент страны-агрессора Владимир Путин рассчитывает, что рано или поздно российско-украинские отношения будут восстановлены в полноформатном масштабе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Отвечая на вопрос, может ли однажды приехать на Владивостокский или Петербургский экономический форум президент Украины, Путин сказал:

"Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано - чем раньше, тем лучше, - в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной".

Также читайте: Возможность встречи Зеленского и Путина не отвергаем, но до ее согласования еще далеко, - Песков

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Eight Wonder 56eae116
    Н И К О Г Д А!
  • Oljik
    Є варіант.
    1.Нах з Криму і Донбасу.
    2.Сплата репарацій.
    3. Повішання ***** на бірозці, суд над вбивцями українців.
  • акаб акабіч
    цинизм, подлость, предательство - все русское, скрепное
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости