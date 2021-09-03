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СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника - начальника летного училища ЛА НАУ - на взятке в 20 тыс. долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала также руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Должностных лиц задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины, продолжаются неотложные следственные действия по месту работы и жительства злоумышленников. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и выбран соответствующий меру пресечения.

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Операция по задержанию проводилась совместно с СУ ГУ Национальной полиции в Кировоградской области под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ 01
СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ 02
СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ 03
СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ 04
Фото: сайт СБУ

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    долетались..
  • Топ Ган
    ...сбили на взлете СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ - Цензор.НЕТ 2796
  • Підлога Маккартні
    Ну не взятка же, а благодарность 😇🙏.
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