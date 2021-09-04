"Клюев. Разгон Евромайдана и мамин сервиз", - журналистский видеоблог о том, как чиновнику Януковича удалось вернуть арестованное имущество. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Адвокатську дорадчу групу".
Посмотрите новый видеоблог Stas Kozljuk о ДелахМайдана "Клюев. Разгон Евромайдана и мамин сервиз". Там о том, как Андрей Клюев вернул себе арестованное имущество. Какова его роль в розгоне и избиении протестующих на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября 2013-го.
Напомним, что Шевченковский суд 20 августа 2021 года отменил арест имущества Андрея Клюева, поскольку оно якобы принадлежит не подозреваемому, а его матери.
Ранее 4 августа 2021 года судья Шевченковского суда Оксана Голуб отказала в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с имущества Андрея Клюева.
Отметим, что Андрей Клюев на момент разгона Майдана был секретарем СНБО. А с 24 января по 25 февраля 2014 года - еще и главой Администрации президента. По версии следствия, именно Клюеву и экс-главе МВД Захарченко Янукович поручил выполнить решение о силовом разгоне Майдана".
21 января 2021 года Европейский суд по правам человека обнародовал решение SHMORGUNOV AND OTHERS v. UKRAINE, которое касается, в частности, событий 30 ноября 2013 года. В нем Клюев фигурирует как один из чиновников, в отношении которого ведется расследование. В решении указано, что расследуются дела в отношении бывших высших должностных лиц, "которые подозреваются в подготовке и реализации преднамеренной стратегии, направленной на прекращение и дальнейшее предотвращения протестам на Майдане с применением непропорциональной силы против протестующих, а также в применении к ним произвольных арестов и жестокого обращения" .
Напомним, 26 февраля 2014 года в отношении Андрея Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 года - феврале 2014 года. 4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.