"Клюев. Разгон Евромайдана и мамин сервиз", - журналистский видеоблог о том, как чиновнику Януковича удалось вернуть арестованное имущество. ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО и глава администрации Януковича Андрей Клюев по решению Шевченковского суда 20 августа текущего года вернул ранее арестованное имущество. "Адвокатська дорадча група" и журналист Стас Козлюк разбирались в том, как ему это удалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Адвокатську дорадчу групу".

Посмотрите новый видеоблог Stas Kozljuk о ДелахМайдана "Клюев. Разгон Евромайдана и мамин сервиз". Там о том, как Андрей Клюев вернул себе арестованное имущество. Какова его роль в розгоне и избиении протестующих на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября 2013-го.

Напомним, что Шевченковский суд 20 августа 2021 года отменил арест имущества Андрея Клюева, поскольку оно якобы принадлежит не подозреваемому, а его матери.

Ранее 4 августа 2021 года судья Шевченковского суда Оксана Голуб отказала в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с имущества Андрея Клюева.

Отметим, что Андрей Клюев на момент разгона Майдана был секретарем СНБО. А с 24 января по 25 февраля 2014 года - еще и главой Администрации президента. По версии следствия, именно Клюеву и экс-главе МВД Захарченко Янукович поручил выполнить решение о силовом разгоне Майдана".

21 января 2021 года Европейский суд по правам человека обнародовал решение SHMORGUNOV AND OTHERS v. UKRAINE, которое касается, в частности, событий 30 ноября 2013 года. В нем Клюев фигурирует как один из чиновников, в отношении которого ведется расследование. В решении указано, что расследуются дела в отношении бывших высших должностных лиц, "которые подозреваются в подготовке и реализации преднамеренной стратегии, направленной на прекращение и дальнейшее предотвращения протестам на Майдане с применением непропорциональной силы против протестующих, а также в применении к ним произвольных арестов и жестокого обращения" .

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Напомним, 26 февраля 2014 года в отношении Андрея Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 года - феврале 2014 года. 4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.