40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники. ВИДЕО

В оккупированном Симферополе возле здания управления ФСБ России по Крыму российские силовики задержали около 40 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"Среди них как мужчины, так и женщины. Также был задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов", – говорится в сообщении.

Как сообщил ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, задержанные – крымские татары, которые пытались узнать о судьбе пяти соотечественников, задержанных российскими силовиками на полуострове 3 и 4 сентября.

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

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