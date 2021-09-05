"Артиллерия, огонь!", - история 68-летнего генерала Ивана Лисового, который добровольно помогал возродить боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы в 2014 году. ВИДЕО
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История о 68-летнем генерале Иване Васильевиче Лисовом, который в 2014-м году добровольно помогал формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы и как волонтер помогал армии. Звание генерала он получил во время войны.
Как информирует Цензор.НЕТ сюжет вышел на 5-м канале.
В видео идет речь о том, как отставной военнослужащий добровольно помогал практически с нуля формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы. Кроме этого, он помогал армии и в качестве волонтера.