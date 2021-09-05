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"Артиллерия, огонь!", - история 68-летнего генерала Ивана Лисового, который добровольно помогал возродить боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы в 2014 году. ВИДЕО

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История о 68-летнем генерале Иване Васильевиче Лисовом, который в 2014-м году добровольно помогал формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы и как волонтер помогал армии. Звание генерала он получил во время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ сюжет вышел на 5-м канале.

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В видео идет речь о том, как отставной военнослужащий добровольно помогал практически с нуля формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы. Кроме этого, он помогал армии и в качестве волонтера. 

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Не якісь ,а цілком адекватний ,свідомий громадянин України !!!)))
  • Rostyslav Komarnytsky
    А до 2014-му всі розумні офіцери вищого і середнього комскладу звільнилися, окрім тих, кому пощастило приймати участь у миротворчих місіях. Особливо масовими звільнення були у 2010-13 роках. Хочете ще щось знати по б'юджет? 😊
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Дякую, ВАМ, генерале !!!
    ***

    Війна усюди…в кожного своя..
    У когось з совістю, якщо вона присутня..
    У когось бій за черговЕ звання,
    А інший йде під кулі за майбутнє..
    Хтось закликає голосно - «вперед»!
    А хтось кричить - «Навіщо це здалося»
    Гримуча суміш, справжній вінегрет,
    Емоцій різних - дивне стоголосся…
    Один тут б'ється за поважний чин
    Вхопивши владу міцно за рукав,
    А чийсь і скромний і відважний син
    За Україну голову поклав..
    Війна усюди..в кожного своя..
    Нема очей і вух, і рук, і ніг..
    І крові менше випила б земля…
    Якби війна була одна на всіх…
    Автор: Волонтер, редактор проекту «Постріл» - Любава Казмірчук
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