Проклятие Мендель, Зеленский шкарлетит, Никифоров позорится, Арестович жжет| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19. ВИДЕО

Друзья и подруги, приветствуем вас на очередном "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴ЗЕЛЕНСКИЙ И ПЛАГИАТ

Президенту Зеленскому его президентский підсвинок достается за самый странный лайфхак в истории мировой дипломатии. Потому что на встрече с министром энергетики США он почти слово в слово ей повторил ее же собственную речь. А мы еще удивлялись, что у нас министр образования – признанный плагиатор. Ха!

🟢 НИКИФОРОВ И МОНУМЕНТ

Веселый мальчик Сережа решил на фото "подержать" своими пальчиками монумент памяти Джорджа Вашингтона и борцов за независимость США.

Спрашивается: сколько годиков мальчику Сереже и почему мама отпустила его позорить Украину за счет налогоплательщиков?!

🟠 ПРОКЛЯТЬЕ МЕНДЕЛЬ

А что, если Мендель – это на самом деле не человек, а проклятие, которое косит всех спикеров Зеленского? И если сейчас оно перешло на Никифорова, то, может, Юлию уже и отпустило?

🟡 ЖЕНА КОЗАКА И ФАМИЛИИ

А следующий підсвинок достается жене нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Той самой подсанкционной жене подсанкционного приспешника Медведчука, гражданке России, которая до недавнего времени носила имя Наталья Лавренюк. И которая теперь в российских реестрах имеет другую фамилию. Меняешь ее – и ты уже вроде как и не под санкциями!

🔴 АРЕСТОВИЧ И РУСЬ

Еще один підсвинок отправляется к Алексею Арестовичу, который хочет переименовать Украину в Русь. Чтобы отвоевать это название у России. Где-то в этот момент заплакали Арсен Аваков и Юлия Мендель – тоже любители отвоевать у русских тот русский мир, которые они и так нам сами в горло суют.

🟢 ДЖИНСА НЕДЕЛИ

В рубрике "Джинса недели" призы получают сразу двое. Во-первых, нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. А во-вторых, - начальник полиции Киева Андрей Небытов с флешмобом странных публикаций в его защиту.

🟡ФЕЙЛ НЕДЕЛИ

А в рубрике "Фейл недели" победу празднует криминальный гений из Киева, который перед кражей телефона из магазина сам оставил пострадавшим все свои паспортные данные!

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.