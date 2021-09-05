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23 тысячи хасидов уже прибыли на празднование Рош ха-Шана в Умань, - полиция. ВИДЕО

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По состоянию на 5 сентября в Умань Черкасской области уже прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, среди которых 1730 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.

"По состоянию на 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские контролируют ситуацию в районе паломничества и зафиксировали несколько правонарушений в Умани.

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В частности, в районе паломничества созданы 53 маршрута, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Национальной гвардии.

По данным полицейских, в период с 1 по 4 сентября к ним поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

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Кроме того, полицейскими совместно с работниками миграционного отдела Умани обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составлен административный протокол по ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.

Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокера в виде фонарей, 12 - ножей, 6 - деревянных бит, сообщили в полиции.

В целом ситуация в Умани и районе паломничества контролируемая правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу, подчеркивается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Sud Lincha
    Я сегодня летел из Варшавы с этими, м-м-м… дивными людьми. Полный самолёт! Одни хасиды! Нас там человек 15 затесалось. Перед нами такой же полный этими ребятами самолёт улетел на Одессу. В Борисполе на погранконтроле их скопилось где-то до 2-х тысяч с разных рейсов. И наши местные пида*сы ( пограничники и руководство аэропорта) пустили всех в одну очередь во все окна пропуска. В общем чтобы выйти нужно было простоять часа 4 как минимум. Пришлось просто внаглую обойти всю эту свору орущую и объяснять первым стоящим в очереди хасидам, что в этом окне проходят контроль только граждане Украины. Так было реально написано над проходами, но пограничники не сортировали никого и все они лезли во все окна. Раньше хасидов вообще принимали в отдельном терминале. У сегодняшнего руководства мозга не хватило разделить хасидов и остальных путешествующих и туристов. В общем планово деградируем в плане кадров на руководящих должностях. А пограничникам отдельное «пошлинахуй» за их бездействие. 👎🏿👎🏿👎🏿
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    в Ізраїлі ненавидять хасидів за неохайність на грані свинства
  • Африкан_Свиридович
    Є таке, ізраїльтяни їх не ******* за їх спосіб життя (не працюють і неряшливі, а від держави отримують допомогу - це переселенець в Ізраїль знайомий сказав). Ну і зараз в ковід ця нелюбов посилилася, бо хасиди не дуже горять бажанням дотримуватися карантинних правил, а у Ізраїлі - черговий спалах хвороби...
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