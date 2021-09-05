23 тысячи хасидов уже прибыли на празднование Рош ха-Шана в Умань, - полиция. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.
"По состоянию на 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские контролируют ситуацию в районе паломничества и зафиксировали несколько правонарушений в Умани.
В частности, в районе паломничества созданы 53 маршрута, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Национальной гвардии.
По данным полицейских, в период с 1 по 4 сентября к ним поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.
Кроме того, полицейскими совместно с работниками миграционного отдела Умани обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составлен административный протокол по ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности.
Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.
Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокера в виде фонарей, 12 - ножей, 6 - деревянных бит, сообщили в полиции.
В целом ситуация в Умани и районе паломничества контролируемая правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу, подчеркивается в сообщении.