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Локдаун в Украине могут ввести не раньше ноября, - Кузин. ВИДЕО

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Главный санврач Игорь Кузин заявил, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время.

Об этом Кузин заявил в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - подчеркнул он.

Переход к "желтой" зоне Кузин назвал "условной тревогой относительно того, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время".

По словам санврача, пока какой-то конкретной цифры, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

На вопрос: можно ли избежать локдауна Кузин сказал: "По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября".

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Топ комментарии

  • Гонта Київський
    В перекладі на загальнозрозумілу: Під шумок звичайної сезонної хвилі захворюваності на ГРВІ, а також "приємних" звісток від монополістів, що надають комунальні послуги, холопів загонять до стійла, що б менше в'якали і менше скакали на Банковій і Грушевського, заважаючи слугам народу вершити свою нелегку і почесну справу по остаточному розкраданню України і перетворенню малозабезпеченого населення у злидарів.
  • алекс философ
    Тра як в Ізраїлі - спочатку тре вакцинувати 3 рази, а потім вже Локдаун. Шоб лохі не розслаблялись
  • Andriy Marchyk
    Як же у них все наперед спрогнозовано... до деталей.
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