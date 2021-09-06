"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
Малюська отметил, что это будет официальной услугой и для ее внедрения уже готовится приказ, однако телефонные разговоры будут записываться.
"Более того, сейчас готовится приказ о введении новых сервисов — доступ к звонкам и к интернету для тех, кто находится в следственных изоляторах. У них появится новая платная услуга. Они и сейчас это платят, но взятки преступному миру. А это будет официальный сервис: можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально" - сказал министр.
Малюська также рассказал, что считает реформу тюрем и СИЗО чуть ли не наибольшим достижением за два года.
Напомним, Минюст планирует выставить на продажу 35 украинских тюрем, которые уже прекратили свою профильную деятельность.
Первую тюрьму выставили на аукцион за более 220 млн грн 17 февраля.