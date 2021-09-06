Прививку от гриппа можно делать между первой и второй вакциной от COVID-19, но с интервалом в 14 дней, - Кузин. ВИДЕО
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.
"ОРВИ и сезонные болезни будут. Ожидается такой же эпидсезон, как и в прошлом году. Специфического или активного не ожидается", - отметил он.
Главный санврач напомнил, что сейчас начинается период вакцинации от сезонного гриппа. Поэтому в Минздраве рекомендуют делать прививки. Кузин добавил, что совмещать вакцины от коронавируса и сезонных болезней можно, но надо соблюдать интервал в 14 дней.
"Допустимо сочетание вакцины от коронавируса и сезонного гриппа. Это даже рекомендуется. Рекомендуют делать интервал между двумя прививками 14 дней-две недели. Ожидать вакцинацию от гриппа, а затем переходить на ковид-вакцинацию. Можно делать прививки от гриппа между первой вакциной от коронавируса и между второй, но нужно, чтобы было в разнице 14 дней", - объяснил Кузин.