Двое крымских татар, задержанных под зданием ФСБ в Симферополе 4 сентября, остаются в полиции. ВИДЕО

После массовых задержаний крымских татар под зданием управления ФСБ в Симферополе 4 сентября в полиции остаются двое родственников Асана и Азиза Ахтемовых, которых российские силовики задержали ранее в Крыму во время обысков 3-4 сентября.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на Зарему Ахтемову, информирует Цензор.НЕТ.

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Женщина, в частности, сообщила о том, что ее второй сын Арсен, а также отец Азиза Ахтемова - Эскендер остались в полиции после массовых задержаний крымских татар ночью 4 сентября. По ее информации, им вменяют "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" по статье 19.3 КоАП России.



Заседания по их административным делам, по словам женщины, пройдут 6 сентября в Киевском районном суде Симферополя.

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Как сообщалось, 4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов". Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.