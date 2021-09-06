Российская певица Инстасамка ругалась матом со сцены на концерте в Киеве, на который власти Украины выдали разрешение. ВИДЕО
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Российская певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, обматерила и выгнала фаната с концерта в Киеве из-за того, что ей не понравилась его внешность. Внимание! Ненормативная лексика!
Как передает Цензор.НЕТ, видео с концерта опубликовал один из Telegram-каналов.
"Можно охрану, у меня есть один человек, который мне не нравится в зале", - сказала певица сопровождая свою речь ненормативной лексикой.
Зрители поддержали Инстасамку и также начали матом оскорблять парня.