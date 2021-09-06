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Российская певица Инстасамка ругалась матом со сцены на концерте в Киеве, на который власти Украины выдали разрешение. ВИДЕО

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Российская певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, обматерила и выгнала фаната с концерта в Киеве из-за того, что ей не понравилась его внешность. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, видео с концерта опубликовал один из Telegram-каналов.

"Можно охрану, у меня есть один человек, который мне не нравится в зале", - сказала певица сопровождая свою речь ненормативной лексикой.

Зрители поддержали Инстасамку и также начали матом оскорблять парня.

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Топ комментарии

  • HermitAlex
    Йшов 7-ий рік війни. Кацапка під ім'ям Инстасамка виступала в Києві.
    Дякую, проблювався....
  • Салаутдин
    истасосалка - ладно,хер с ней..
    но что за 3,14дарасня на неё пошла - это же просто трындец,дорогая редакция..
  • Підлога Маккартні
    Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 8408
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