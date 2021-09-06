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Платят 4 тыс. рублей с задержкой на 8 месяцев: Сотрудники троллейбусного депо в оккупированном Краснодоне жалуются на задержку зарплат. ВИДЕО

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В оккупированном Краснодоне сотрудники троллейбусного депо жалуются на мизерные зарплаты, которые, к тому же, задерживают на 7-8 месяцев.

Об этом в своем видео на YouTube рассказывает журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Терпение лопнуло о сотрудников "Краснодонского троллейбусного управления". Люди в отчаянии записали обращение к так называемым "властям" "ЛНР" и рассказали, что им платят зарплату в размере 4-5 тыс. российских рублей, да и ту выдают нерегулярно и частями", - отметил Казанский.

Жители оккупированного Сорокино рассказывают, что зарплату уже задерживают на 7-8 месяцев. 

"На неподконтрольной тееритории нельзя бастовать, протестовать, митинговать. За это людей могут объявить пособниками Украины и отправить "на подвал". И если сотрудники Краснодонского депо решились на такие меры, записать такое видеообращение, значит ситуация действительно критическая и другого выхода у людей просто нет", - подчеркнул Казанский.

"Как можно прожить на такие деньги? Администрация не помогает, никто нам ничего не помогает. Как можно нам жить?", - говорит одна из сотрудниц депо.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Вот упыри! Вы чё думали, беспрепятственно разговаривать на русском - это забесплатно? А охрана от биндеровцев и негров из НАТО? И они ещё чем-то недовольны!
  • хужє не будєт
    Дуже радію за віслюків , які колись верещали , що годують усю Україну.
  • Asrarim Bobovixh
    Денег нет, но вы держитесь.
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