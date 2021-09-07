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Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием. ВИДЕО

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Противники вакцинации от коронавируса во время протеста забросали небольшими камнями премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что инцидент произошел в Лондоне, провинция Онтарио, через несколько часов после предвыборного мероприятия Трюдо, на котором он заявил, что "не отступит" перед лицом "антивакцинаторской толпы".

"В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения. Канадцы, подавляющее большинство канадцев не являются ими… И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемию", – говорил Трюдо за несколько часов до инцидента.

После этого протестующие, многие из которых выступали против вакцинации от коронавируса и мер общественного здравоохранения, забросали премьера Канады гравием, когда он в окружении журналистов и охраны садился в автобус. На видео этот инцидент запечатлен примерно на 01:30.

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Уже в самолете Трюдо сказал репортерам, что камни возможно попали ему в плечо. "Там были небольшие кусочки гравия. Это не большая проблема", – заявил он.

Политический оппонент Трюдо, лидер консерваторов Эрин О'Тул, назвал в Twitter этот инцидент "отвратительным", и осудил действия демонстрантов "самым решительным образом".

"Политическое насилие никогда не может быть оправдано, и наши СМИ не должны подвергаться запугиванию, преследованию и насилию", – заявил он.

Напомним, 15 августа Трюдо назначил внеочередные парламентские выборы в Канаде. Сейчас у его Либеральной партии нет большинства. Сам же Трюдо заявил, что "канадцам нужно выбрать, как страна закончит борьбу с COVID-19".

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    если отбросить все ярлыки и оскорбления ТО ЕНАУКА ПОКАНИЧЕГО внятного не сказала пока Вирус Ковид побеждает науку панацеей вакцинирование не стало что опровергают РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ заражений людей от новых вариативности и штаммов вируса Ковид.. без эмоций вывод напрашивается сам по себе не люди маргиналы а власть и наука пережевав миллиарды принеся в мир катастрофу Депрессию и стагнацию морали медицины экономики образования будущего наших детей и подростков осталось там где и было на начало пандемии в Ухане китаезам все сошло с рук сами они или в глобальном сговоре с ОЛИГАРХИЧЕСКОММАССОНСКИМИ ПРИДУРКАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТЕЙ В СТРАНАХ вопрос из вопросов полагаю что не надо ждать 3 Мировой войны.... она уже идет второй год.... и мы этого никак не заметили...
  • Serg Chuk 84dc7608
    В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения.


    А Трюдо жжёт как завзятый балабол. Так тупо и подло оббрехивать оппоненто, навешивать ярлыки в - часть политической борьбы в США и Канаде. Особонно это ********* леваки, к которым трюдо и относится.
  • Yman Yman
    Антивексери і тут відкукурікались в каментах та плкахали свою дурість. Не згадуйте науку вже хоч, клоуни.
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