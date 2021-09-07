125 граждан Украины незаконно удерживают в оккупированном Крыму. Произвол продолжается, - Денисова. ВИДЕО
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день 125 наших граждан либо арестованы, либо задержаны, либо отбывают наказание. И вчера это произошло снова: три человека отправлены в СИЗО и четыре человека - от 10 до 15 дней будут отбывать админарест", - сообщила Денисова.
Также она отметила, что российские силовики продолжают "произвол с задержаниями".
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.
Прокуратура АРК начала уголовные производства по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).