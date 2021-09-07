"Под трибунал его не отправили, выговор не сделали", - пропагандистка Скабеева возмутилась желанием главкома ВСУ Залужного проехать на танке по Красной площади в Москве. ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева возмутилась желанием главкома ВСУ Валерия Залужного проехать на танке по Красной площади и Арбату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева с увереностью отметила, что такое заявление Залужного должно привести к наказанию и добавила, что Залужный еще и лично поблагодарил военных, которые на репетиции парада ко Дню Независимости исполнили песню "Путин-х#йло".

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"Свеженазначенный командующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мечтает прокатиться на танке, - наверное, на "Абрамсе", по Красной площади, размахивая при этом сине-желтым флагом... Это официальное заявление главкома братской Украины... Обращаю ваше внимание - командующего никто не поправил, в отставку или под трибунал не отправил, ввыговор сделан не был... Этот Залужный потом рассказал, что он лично поблагодарил военных, которые на репетиции парада ко Дню Независимости исполнили песню-кричалку про Путина. Заявил, что поют украинские солдаты такие песни искренне", - сказала Скабеева.

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