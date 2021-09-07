Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ. ВИДЕО

В Запорожской области строят железнодорожный путепровод в рамках строительства магистрали через реку Днепр.

Об этом сообщает на своей официальной Facebook-странице Служба автомобильных дорог в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Служба автомобильных дорог продемонстрировала видео того, как это сооружение будет выглядеть после строительства в рамках программы "Большая стройка".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Дорожники отмечают, что речь идет о так называемом сооружении №18, которое входит в комплекс магистрали.

"Многие запорожцы, проезжая Набережной магистралью, задаются вопросом: что за работы ведутся на насыпи, по которой проходит железная дорога и что должно быть на этом месте. Некоторые считают, что там строят тоннель, некоторые вообще не понимают, что там строится. На существующей насыпи мостостроители строят железнодорожный путепровод, под которым будет проходить автотранспортная магистраль (заезд на вантовый мост)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Реконструированное приемное отделение открыли в Конотопской ЦРБ на Сумщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Отмечается, что после завершения строительства по факту дорога будет иметь больше полос движения транспорта, чем показано на видео.

На сегодня подрядчики уже забетонировали 47 буронабивных свай и выполняют работы по устройству последующих. Всего планируется 66 шт.

Запорожские мосты - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящий из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста - 16 лет.

В декабре 2020 года во время визита в Запорожье Президент Владимир Зеленский открыл первую часть моста из балок через реку Старый Днепр, который является частью автотранспортной магистрали. До конца года планируется открыть движение по всей верховой части моста (речь идет о вантовом и балочном мостах).

Также читайте: Рабочие достраивают вторую очередь музея "Мемориал жертв Голодомора". ВИДЕО+ФОТОрепортаж