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Экокатастрофа в Кривом Роге: город накрыла туча розовой пыли. ВИДЕО

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Кривой Рог накрыла туча розовой пыли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет житель города Микола Колесник и публикует видеозапись экологического бедствия.

"Теперь с Арселором в раскрашивании Кривого Рога в цвета грустной радуги уверенно состязается Рудомайн. Из его прибыли финансируется возрожденный ФК Кривбас. Снято с улицы Есенина в частном секторе. Последние дни августа. Видно помещение станции Мудрена", - пишет он в комментарии.

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Топ комментарии

  • Александр Романов 0166afe8
    странно, почему не зеленой...
  • Alexey Chernyavsky
    Ато, что их накрыла зеленая плеснь проспали.
  • vadym sestritsyn
    зеленая шелуха бывает
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