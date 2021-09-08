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Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"". ВИДЕО

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Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива подтвердил, что действительно сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом нардем рассказал в кулуарах Верховной Рады.

"Не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня, как минимум, два высших образования в которых я юрист. Одно из них - с красным дипломом... Адвокатура - эта часть той истории, которую я хотел для себя освоить... В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"..." - рассказал Кива.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"" - Цензор.НЕТ 342
  • Герхард
    У меня, как минимум, два высших образования, в которых я юрист", - нардеп Кива

    Так про это и ажиотаж. Имбицил получил 2 диплома и ученую степень.
  • Андрей Нешевченко
    Пусть покажет Афганистан, на карте Мира. Потом, пусть продолжает дрочить. Если таки покажет!
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